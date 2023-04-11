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"مصر للطيران" تعلن تشغيل خط جديد إلى عاصمة بنغلاديش

بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارا من 14 مايو

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "مصر للطيران"، عن تشغيل خط جوي جديد بين القاهرة ومدينة دكا (عاصمة بنغلاديش) اعتبارا من 14 مايو المقبل، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح آفاق جديدة حول العالم.

وقال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي في بيان، أمس الاثنين، إن تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة ودكا يساعد في دفع حركة التبادل التجاري والاقتصادي مع بنغلاديش.

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وقررت "مصر للطيران" تشغيل الخط الجديد بين القاهرة ودكا بمعدل رحلتين أسبوعيًا، باستخدام طراز "الدريملاينر Boeing 787-9" والتي تضم 309 مقاعد.

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وقررت الشركة طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية على رحلتها الأولى المقرر لها يوم 14 مايو القادم في رحلتي الذهاب والعودة.

يذكر أن الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرة بنغلاديش تستغرق 48 ساعة كحد أقصى.

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