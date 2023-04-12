اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من وصول الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز
وصول المعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز
اقتصاد السعودية

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من مليوني مسافر خلال 20 يوما

عدد الرحلات القادمة والمغادرة للمطار بلغ 13 ألف رحلة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة مطارات جدة أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز منذ مطلع شهر رمضان المبارك حتى يوم الاثنين الماضي 10 أبريل 2023، بلغ أكثر من 2 مليون مسافر من جميع صالات المطار خلال 20 يوما تقريبا.

وقالت الشركة في بيان إن أعداد الرحلات القادمة والمغادرة من بداية رمضان حتى يوم أمس الثلاثاء 11 أبريل بلغ أكثر من 13 ألف رحلة، وبلغت أعداد الحقائب 1.15 مليون حقيبة، في حين تجاوزت أوزان البضائع المشحونة أكثر من 16 ألف طن.

مادة اعلانية

وأكدت شركة مطارات جدة جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تهيئة جميع الصالات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وفقا لـ"واس".

استخدام الرياح والطاقة الشمسية يمثل 12% من إنتاج الكهرباء العالمي في 2022 طاقة طاقة استخدام الرياح والطاقة الشمسية يمثل 12% من إنتاج الكهرباء العالمي في 2022

وأوضحت أن الطاقة البشرية للعاملين في المطار تصل في فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، يتواجدون على مدار الساعة لمراقبة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين في مختلف الصالات، حيث يسهم "مركز القيادة والتحكم" بمطار الملك عبد العزيز في إدارة العمليات التشغيلية.

وسجل مطار الملك عبد العزيز الدولي تصاعداً كبيراً في أعداد المعتمرين مع بداية شهر شعبان الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع الإجازة المدرسية، مما زاد من كثافة الرحلات والضغط على مرافق المطار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يلعبها العراقيون في رمضان.. تعرف على قواعد "المحيبس"؟ يلعبها العراقيون في رمضان.. تعرف على قواعد "المحيبس"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط