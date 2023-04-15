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الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
السودان

الخطوط السعودية: إحدى طائراتنا تعرضت لحادث في مطار الخرطوم قبل مغادرتها للرياض

اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع

دبي - العربية.نت
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قال المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، إن طائرة إيرباص تابعة للشركة تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة للرياض صباح اليوم السبت.

وأضاف المركز في بيان نشر على "تويتر"، أنه تقرر تعليق جميع رحلات الشركة من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

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وأوضح أن فرق العمل بالشركة تعمل مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة السعودية لدى السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

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وتشهد حالياً منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان، وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان.

ولم يصدر حتى الآن بيان من قبل الجيش أو قوات الدعم السريع، بشأن التطورات الميدانية العسكرية الأمنية والسياسية في البلاد، في وقت وصلت فيه الاشتباكات على مقربة من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسي، في حين تسببت المعارك، في تعطل حركة المرور في ولاية الخرطوم وتزايدت المخاوف والمخاطر فيها.

وسيطرت قوات الجيش على مطار العاصمة السودانية الخرطوم ومطار مدينة مروي شمال البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية خلال بيانها اليوم، عن قلق السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي، يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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