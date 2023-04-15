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السودان

"مصرللطيران" توقف رحلاتها إلى مطار الخرطوم مؤقتاً بسبب الاضطرابات الأمنية

اشتعال الاشتباكات العسكرية بين القوت المسكلة وقوات الدعم السريع

دبي - العربية.نت
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قررت مصر للطيران، اليوم السبت، وقف رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم مؤقتاً وذلك اعتباراً لمدة 72 ساعة لحين الوقف على مستجدات الأوضاع في السودان.

وقالت مصر للطيران في بيان، أن وقف الرحلات يأتي في ضوء ما ورد من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية في السودان.

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وسيطرت قوات الجيش على مطار العاصمة السودانية الخرطوم ومطار مدينة مروي شمال البلاد.

شاهد.. هلع بمطار الخرطوم مع اشتباكات الجيش والدعم السريع السودان شاهد.. هلع بمطار الخرطوم مع اشتباكات الجيش والدعم السريع

وتشهد حالياً منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان، وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان.

ولم يصدر حتى الآن بيان من قبل الجيش أو قوات الدعم السريع، بشأن التطورات الميدانية العسكرية الأمنية والسياسية في البلاد، في وقت وصلت فيه الاشتباكات على مقربة من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسي، في حين تسببت المعارك، في تعطل حركة المرور في ولاية الخرطوم وتزايدت المخاوف والمخاطر فيها.

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