أداء فنادق دبي في رمضان 2023 يتجاوز مستويات 2019

تسجل فنادق دبي خلال شهر رمضان من العام الجاري معدلات إشغال يومية قياسية خلال هذه الفترة من العام، بدعم من الطلب من الأسواق الدولية مثل بريطانيا، لتتجاوز مستويات الشهر الكريم في كل من عامي 2022 و2019، وفقاً لبيانات "إس تي آر" (كوستار غروب).

وبحسب محلل في "إس تي آر"، فإن "فنادق دبي تعمل بمعدل إشغال قياسي خلال شهر رمضان من عام 2023".

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وقال المحلل في "إس تي آر": إن "عطلات الفصح للأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة، ساعدت في دفع الإشغال في شهر رمضان لعام 2023 إلى ذروته التي بلغت 74% وفقاً لبيانات (كوستار غروب – إس تي آر)".

وأضاف أن "إشغالات فنادق دبي في رمضان 2023، كانت أعلى من شهر رمضان العام الماضي وأعلى بكثير من مستويات رمضان لعام 2019". وأوضح أن إجازات الفصح التي تتزامن مع شهر رمضان أدت إلى زيادة ملحوظة في الطلب.

وأشار إلى أن زيادة السعة المقعدية لرحلات الطيران مقارنة بالسنوات السابقة أسهمت في هذا الأمر، وخاصة عودة طائرة الإمارات A380 على خط غلاسكو منذ 26 مارس/ آذار 2023. وتابع قائلاً: "يستمر شهر رمضان في التقدم نحو موسم الذروة المزدحم؛ حيث يستفيد كل عام من الأداء الفندقي المرتفع والموسم السياحي".

يشار إلى أن فنادق المدينة تسجل أداءً قوياً في رمضان 2023، على الرغم من تباطؤ الطلب على الحجوزات الفندقية في السنوات السابقة خلال هذه الفترة من العام، إلا أن الطلب القوي على الحجوزات هذا العام، عزز من أداء المنشآت الفندقية، وأسهم في رفع أسعارها بنسب متفاوتة.