اقتصاد الأردن
ارتفاع الدخل السياحي للأردن بنسبة 88.4% في الربع الأول من العام
%49 نسبة النمو في شهر مارس
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ارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة 88.4%، ليسجل ما قيمته 1.184مليار دينار أردني، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 1.476 مليون سائح.
وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر مارس 2023 مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، نمواً بنسبة 49%، ليبلغ 435.8 مليون دينار أردني.
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