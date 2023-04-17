اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطارات السعودية مناسبة
مطار في السعودية
اقتصاد السعودية

قبل السفر من وإلى السعودية.. يجب الإقرار بأموالك إذا وصلت لهذه القيمة

عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، اليوم الاثنين، أهمية التزام المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، إلى ضرورة الإقرار عنها إلكترونيًا قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج وذلك من خلال تطبيق (ZATCA) للأجهزة الذكية أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة وتعبئة النموذج المخصص لذلك أو من خلال التوجه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة.

وذكرت الهيئة أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر يحمل أي مبالغ مالية قيمتها 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما يجب الإقرار على كل مسافر يحمل أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، سواءً كانت جديدة أو مستعملة أو ملبوسة، وتصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

مادة اعلانية

وأكدت أنه يجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

مستثمرو "وول ستريت" يحددون أفضل الخيارات للدراسة الجامعية قصص اقتصادية اقتصاد مستثمرو "وول ستريت" يحددون أفضل الخيارات للدراسة الجامعية

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و50% من قيمتها عند التكرار، في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط