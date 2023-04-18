"طيران الإمارات" تتوقع 110 آلاف مسافر عبر 6 مدن خلال عطلة العيد

أعلنت طيران الإمارات توسيع جدول عملياتها هذا الأسبوع بإضافة 38 رحلة عبر ست مدن في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتلبية الطلب الكبير على الرحلات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

ومن المتوقع هذا العام أن يستقل أكثر من 110 آلاف مسافر رحلات طيران الإمارات في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى كل من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والكويت وبيروت.

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وسوف تشغل طيران الإمارات أربع رحلات إضافية في الفترة ما بين 19 و29 أبريل من وإلى الرياض لتلبية متطلبات السعوديين الذين يتطلعون للسفر إلى دبي وعبرها. كما ستشغل ثلاث رحلات يومياً إلى جدة بطائرات A380، بالإضافة إلى ست رحلات بطائرات البوينج 777 لخدمة الطلب العالي في ذروة إجازة العيد من المدينة بين 20 و25 أبريل، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتعتزم طيران الإمارات زيادة عدد رحلاتها إلى الدمام من 18 إلى 21 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من 20 أبريل حتى 31 مايو، مع رحلات إضافية مجدولة أيام الاثنين والأربعاء والسبت لخدمة المسافرين. وسوف توفر طيران الإمارات للمسافرين من المدينة المنورة 16 رحلة إضافية في شهر أبريل لاستيعاب العملاء الذين انتهوا من أداء مناسك العمرة، وكذلك المسافرين الذين يتطلعون لبدء عطلاتهم مبكراً.

وبالإضافة إلى دبي، تشمل الوجهات التي يقصدها عملاء طيران الإمارات في المملكة العربية السعودية هذا العام كلاً من جزر المالديف ولندن وبوكيت وموريشيوس ومانيلا وباريس.

وفي الكويت، تسيّر طيران الإمارات في المدة من 20 إلى 27 أبريل ثماني رحلات إضافية بمناسبة العيد بطائراتها البوينغ 777. وتشمل الوجهات الرئيسية التي يقصدها المسافرون من الكويت هذا العام دبي وجزر المالديف وبوكيت وبانكوك ولندن وموريشيوس وميلان.

وتشغل طيران الإمارات رحلة إضافية إلى بيروت يوم 23 أبريل لاستيعاب مزيد من المسافرين.