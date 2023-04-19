أعداد المسافرين عبر الخطوط السعودية تقفز 35% في الربع الأول

أعلنت الخطوط السعودية، عن زيادة مقدارها 35% في أعداد الضيوف المنقولين على شبكة رحلاتها في الربع الأول من العام 2023، قياساً بذات الفترة من العام الماضي حيث تم نقل حوالي 7 ملايين ضيف.

وقالت الشركة في بيان، أمس الثلاثاء، إنه من بين هؤلاء المسافرين نحو 3.8 مليون مسافر دولي بزيادة كبيرة بلغت 94%.

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وذكرت الشركة أن هذه الإحصائيات تؤكد ما تسعى له "السعودية" من ربط العالم بالمملكة، في الوقت الذي نقلت فيه كذلك 3.2 مليون ضيف داخلياً.

وحلقت طائرات "السعودية" خلال الربع الأول من 2023 في أجواء أربع قارات حول العالم عبر أكثر من 42 ألف رحلة بزيادة 5% كما تجاوزت ساعات الطيران 127.5 ألف ساعة طيران بزيادة 26%.

وتابع البيان: "تم تحقيق معدلات متنامية دولياً بتسجيل نمو قدره 40% حيث تم تشغيل أكثر من 18.3 ألف رحلة وسجلت ساعات الطيران نمواً بمقدار 55.2% حيث بلغت 87.3 ألف ساعة طيران، إلى جانب تنفيذ 23,6 ألف رحلة داخلياً بإجمالي 40.1 ألف ساعة طيران".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي إبراهيم بن سلمان الكشي أن المعدلات المتنامية التي تحققت خلال الربع الأول لعام 2023 جاءت وفق خطة تشغيلية تراعي توفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة التشغيلية والمحافظة على معدل انضباط الرحلات، لينسجم ذلك مع ما يتم توفيره من خدمات تساهم في تعزيز تجربة السفر واستقطاب ولاء المزيد من الضيوف من مختلف أنحاء العالم ولعل أبرزها خدمة "تذكرتك تأشيرة" والتي تمكّن الضيوف الزوّار من الوصول للمملكة عبر ربط رقمي تكاملي لتأشيرة المرور (ترانزيت) بتذكرة الطيران وإصدارها بسهولة.

وأضاف الكشي أن "السعودية" ساهمت بشبكة رحلاتها وخدماتها النوعية خلال الفترة الماضية من مواكبة ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل في جميع المجالات بما في ذلك نقل الزوار والسياح والمنظمين لحضور العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات لتواصل بذلك استراتيجيتها الرامية لجلب العالم إلى المملكة علاوةً على حرصها لنقل المزيد من ضيوف الرحمن المعتمرين، ويضاف إلى ذلك فيواصل أسطول طائراتها ربط أرجاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة، لافتاً النظر إلى المرحلة القادمة ستشهد تحدياً جديداً بقرب الإعلان عن البدء بتنفيذ خطة موسمي الصيف والحج.

يشار إلى أن عمليات "السعودية" التشغيلية ستشهد نمواً خلال الفترة القادمة، حيث ستتسلم قريباً أولى طائراتها من طراز "إيرباص A 321 NX" وسيتوالى انضمام المزيد من الطائرات الجديدة من هذا الطراز إلى جانب "إيرباص A 321 XLR" وكذلك اكتمال نصاب الطلبية السابقة من طراز "بوينغ B787" وسيبلغ إجمالي الطائرات الجديدة التي ستضاف إلى أسطولها بحلول عام 2026 نحو 38 طائرة، ويضاف إلى ذلك ما تم الإعلان مؤخراً من صفقة مع شركة "بوينغ" لزيادة 39 طائرة جديدة من طراز "B787" مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.