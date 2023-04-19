مشكلة تقنية تتسبب بتأخير أكثر من 1700 رحلة جوية في أميركا

أوقفت شركة الطيران الأميركية "ساوث ويست إيرلاينز" أمس الثلاثاء لمدّة 40 دقيقة تقريباً كلّ رحلاتها في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تقنية، ما أدّى إلى تأخير أكثر من 1700 رحلة.

وطلبت الشركة الأميركية المتخصصة في الرحلات الداخلية من "إدارة الطيران الفيدرالي تجميد رحلات الشركة بسبب مشكلة تقنية داخلية في ساوث ويست"، بحسب ما أعلنت الإدارة في تغريدة على "تويتر".

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ولكن بعد ذلك أعلنت الإدارة الفيدرالية: "رفع التعليق واستئناف خدمة" شركة "ساوث ويست"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقالت الشركة في بيان بعد انتهاء التعليق إنّ المشكلة نجمت عن "أعطال في اتصال البيانات نتيجة لتعطّل جدار الحماية".

وبحسب الشركة فإنه "في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء تعطل جدار حماية، وضاعت بعض البيانات التشغيلية بشكل غير متوقع. لذا عملت فرق ساوث ويست بسرعة للتقليل من تعطيل الرحلات الجوية".

وأدّت هذه المشكلة إلى تأخير 1728 رحلة جوية، بحسب "فلايت آوير" لتتبّع الرحلات الجوية.

وكانت الشركة تعرضت لانتقادات إثر انهيار تشغيلي كبير في عطلة شتاء 2022-2023 عندما ألغت أكثر من 16 ألف رحلة جوية إثر عاصفة شتوية شديدة.