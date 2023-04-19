مطار دبي يسجل أكثر من 16 ألف رحلة في مارس.. متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة

سجّل مطار دبي نحو 16713 رحلة خلال مارس الماضي، بزيادة 248 رحلة عن مستويات مارس 2019 ما قبل الجائحة، وبنمو 23.7% مقارنة بشهر مارس 2022، في حين وصل إجمالي عدد الرحلات عبر المطار خلال الربع الأول إلى 48418 رحلة.

وارتفع عدد الرحلات إجمالاً عبر المطارات المحلية الرئيسية (مطارات دبي وأبوظبي والشارقة) خلال الربع الأول من العام بنسبة 29.36 % لتسجل 72650 رحلة مقارنة بـ56160 رحلة خلال الربع الأول من العام الماضي.

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وكشفت بيانات مؤسسة "أو إيه جي"، عن أن إجمالي عدد الرحلات عبر المطارات المحلية خلال الربع الأول وصل إلى 72650 رحلة موزعة بن مطار دبي الدولي الذي سجل 48418 رحلة.

وسجل مطار أبوظبي 13154 رحلة و11078 رحلة عبر مطار الشارقة، وفق ما نقلته صحيفة "البيان الإماراتية".

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الرحلات خلال مارس الماضي بنسبة 10.8% ليصل إلى 25082 رحلة مقارنة بـ22641 رحلة خلال فبراير الماضي، و25096 رحلة خلال يناير.

وأظهرت البيانات أن عدد رحلات الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية أبوظبي) ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو 33.69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 74% من إجمالي عدد الرحلات عبر مطارات الدولة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، بلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة نحو 878 طائرة، وهناك أكثر من 164 شركة متخصصة بصيانة الطائرات، منها 115 شركة أجنبية و49 شركة محلية، بينما وصل عدد المؤسسات التدريبية المتخصصة في القطاع إلى 41 مؤسسة تدريبية، منها 35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة و6 مؤسسات تدريبية للطيارين وأطقم الطائرات، إضافة إلى 15 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني.