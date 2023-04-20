إشغال فنادق دبي وأبوظبي يتجاوز 80% في عطلة عيد الفطر
تتصدر فنادق المنطقة
توقع تقرير صادر عن مؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في بيانات قطاع الفنادق، أن تتجاوز نسبة إشغال الفنادق في دبي وأبوظبي 80% خلال عطلة عيد الفطر.
وأوضحت المؤسسة أن القطاع الفندقي في دبي وأبوظبي، يحقق أداءً قوياً، ويتصدر مؤشرات الإشغال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبحسب بيانات المؤسسة، تصل معدلات إشغال الفنادق في دبي وأبوظبي، منذ 10 أبريل الجاري إلى 60.3% و59.7% على التوالي، على أن تتجاوز 80% في فترة عيد الفطر وفقا لصحيفة" البيان".
وأشار كوستاس نيكولايدس المدير التنفيذي لمؤسسة إس تي آر في الشرق الأوسط وأفريقيا: «بالرغم من تباطؤ وتيرة السفر الترفيهي في الشرق الأوسط خلال شهر رمضان، إلا أنه يستأنف نشاطه خلال العيد، في ظل العطل الرسمية لعدة أيام، ما يسهم في ارتفاع في معدلات الإشغال".
وأشارت المؤسسة إلى أن العيد في العام الماضي، سجل ارتفاعا في معدل الإشغال في دبي ابتداءً من 4 مايو بنسبة 88.8%، بينما شهدت أبوظبي أعلى مستوى إشغال في 3 مايو 85.4%.
وأشارت إلى أن الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أظهرت ارتفاعاً كبيراً في معدلات إشغال الفنادق خلال عيد الفطر، مقارنة بمستويات الإشغال في رمضان.
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