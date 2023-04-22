اقتصاد الصين
ارتفاع إيرادات السياحة المحلية في الصين إلى 189 مليار دولار خلال الربع الأول
الصين تسجل 1.22 مليار رحلة سياحية محلية خلال الربع الأول
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزارة الثقافة والسياحة، إن الصين سجلت قرابة 1.22 مليار رحلة سياحية محلية خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 46.5% على أساس سنوي.
وبحسب إحصاءات أصدرتها الوزارة، تم إجراء 944 مليون رحلة من الرحلات المذكورة من قبل السياح بالمناطق الحضرية، مقابل 272 مليون رحلة من قبل المقيمين في الأرياف.
مادة اعلانية
وأثناء الفترة المذكورة، بلغت إيرادات السياحة المحلية 1.3 تريليون يوان (نحو 189 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 69.5% مقارنة مع الرقم المسجل في نفس الفترة العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
زيادة مليارديرات روسيا إلى 110 في 2022.. تجاوزت ثرواتهم نصف تريليون دولارأغنى أغنياء روسيا أضافوا 152 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام المنصرم اقتصاد
-
قطاع التشييد والبناء في السعودية ينمو 4.5% بدعم من المشاريع الحكوميةمساهمة قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد السعودي 118.58 مليار ريال خلال العام الماضي الأسواق العقارية
-
تنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة في مصر باستثمارات 1.4 مليار دولارالإنتاج المحلى لمنظومة صناعة البتروكيماويات يزيد على 4.3 مليون طن العام الماضي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية