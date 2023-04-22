ارتفاع إيرادات السياحة المحلية في الصين إلى 189 مليار دولار خلال الربع الأول

قالت وزارة الثقافة والسياحة، إن الصين سجلت قرابة 1.22 مليار رحلة سياحية محلية خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 46.5% على أساس سنوي.

وبحسب إحصاءات أصدرتها الوزارة، تم إجراء 944 مليون رحلة من الرحلات المذكورة من قبل السياح بالمناطق الحضرية، مقابل 272 مليون رحلة من قبل المقيمين في الأرياف.

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وأثناء الفترة المذكورة، بلغت إيرادات السياحة المحلية 1.3 تريليون يوان (نحو 189 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 69.5% مقارنة مع الرقم المسجل في نفس الفترة العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.