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ارتفاع إيرادات السياحة المحلية في الصين إلى 189 مليار دولار خلال الربع الأول

الصين تسجل 1.22 مليار رحلة سياحية محلية خلال الربع الأول

بكين – شينخوا
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قالت وزارة الثقافة والسياحة، إن الصين سجلت قرابة 1.22 مليار رحلة سياحية محلية خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 46.5% على أساس سنوي.

وبحسب إحصاءات أصدرتها الوزارة، تم إجراء 944 مليون رحلة من الرحلات المذكورة من قبل السياح بالمناطق الحضرية، مقابل 272 مليون رحلة من قبل المقيمين في الأرياف.

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وأثناء الفترة المذكورة، بلغت إيرادات السياحة المحلية 1.3 تريليون يوان (نحو 189 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 69.5% مقارنة مع الرقم المسجل في نفس الفترة العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.

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