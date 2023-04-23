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مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
طيران

هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في مطار الغردقة بعد اشتعال محركها

الطائرة كان على متنها 178 راكباً

دبي - العربية.نت
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أفادت صحيفة أخبار اليوم المصرية، بهبوط طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران البريطاني "wiz air" بشكل اضطراري بمطار الغردقة الدولي في صباح اليوم الأحد، وذلك بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى روما بعد حدوث عطل في أحد محركاتها واشتعال النيران فيه.

وأفادت مصادر مسؤولة بمطار الغردقة أن الطائرة كان على متنها 178 راكبا، وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقل الطائرة للمنطقة المعزولة في المطار والتعامل معها من خلال قوات الحماية المدنية، بحسب الصحيفة.

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وأوضحت المصادر أن أحد محركات الطائرة تعرض لعطل مفاجئ واشتعلت النيران في المحرك ليقرر قائد الطائرة الهبوط في مطار الغردقة الدولي بعد إقلاعها بدقائق معدودة وذلك بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار.

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وبحسب الصحيفة، فإنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مطار الغردقة تحسبًا لأي تطورات وانتقال قوات الأمن وتم التعامل مع الموقف والسيطرة على الحريق المحدود بمحرك الطائرة.

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