وكالة: اشتعال النيران في طائرة لـ"فلاي دبي" عند إقلاعها من مطار كاتماندو

نقلت وكالة إيه.إن.آي للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تذكرها القول إن نيران اشتعلت في طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" لدى إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وإنها تحاول الهبوط في المطار، وفق رويترز.

كان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قال إن شركة "فلاي دبي" ستضيف 29 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة دفترية تصل إلى 12.94 مليار درهم خلال 4 سنوات.

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وأضاف المكتب أن "فلاي دبي" ستتسلم 17 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس خلال العام الجاري ليرتفع إجمالي حجم الأسطول إلى 88 طائرة بنهاية 2023.

كان الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث، كشف في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، أن الشركة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى زيادة 33 طائرة جديدة إلى الخدمة من بعد الجائحة.