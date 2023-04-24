اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فلاي دبي
فلاي دبي
طيران

وكالة: اشتعال النيران في طائرة لـ"فلاي دبي" عند إقلاعها من مطار كاتماندو

أشارت إلى أن الطائرة تحاول الهبوط في المطار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وكالة إيه.إن.آي للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تذكرها القول إن نيران اشتعلت في طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" لدى إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وإنها تحاول الهبوط في المطار، وفق رويترز.

كان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قال إن شركة "فلاي دبي" ستضيف 29 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة دفترية تصل إلى 12.94 مليار درهم خلال 4 سنوات.

مادة اعلانية

وأضاف المكتب أن "فلاي دبي" ستتسلم 17 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس خلال العام الجاري ليرتفع إجمالي حجم الأسطول إلى 88 طائرة بنهاية 2023.

أكبر منظم للأوراق المالية في الصين يعطي الضوء الأخضر لمشاريع سندات الشركات أسواق المال اقتصاد الصين أكبر منظم للأوراق المالية في الصين يعطي الضوء الأخضر لمشاريع سندات الشركات

كان الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث، كشف في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، أن الشركة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى زيادة 33 طائرة جديدة إلى الخدمة من بعد الجائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روايات مروعة عن مرضى هربوا من مستشفيات السودان بسبب رائحة الجثث روايات مروعة عن مرضى هربوا من مستشفيات السودان بسبب رائحة الجثث
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط