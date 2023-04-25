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مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
طيران

مطار القاهرة الدولي يشهد أعلى معدلات تشغيل يومية منذ إنشائه

المطار تعامل مع 82 ألف مسافر على 612 رحلة

دبي - العربية.نت
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شهد مطار القاهرة الدولي مساء الاثنين أعلى معدلات في عدد رحلات الطيران منذ إنشائه، بعدد ركاب بلغ 82 ألف راكب في السفر والوصول.

وسجل مطار القاهرة الدولي، لأول مرة ارتفاع في معدلات التشغيل لمستويات جديدة حيث بلغت رحلات الطيران 612 رحلة جوية في شقيها السفر والوصول.

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ويعد الارتفاع غير المسبوق لرحلات الطيران التي شهدها مطار القاهرة الدولي دليلا على أن المطار يعمل طبقاً للمعايير والتشريعات القانونية المنظمة لقطاع الطيران المدني المحلية والدولية، وفق ما نقلته صحيفة "الأهرام".

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ويتزامن هذا الارتفاع القياسي مع موسم إجازات عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء الذي بدأ يوم الخميس 20 أبريل وينتهي 25 أبريل 2023.

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