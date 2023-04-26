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THUMBNAIL_ الصين تفتح مطار ووهان
مطار ووهان في الصين
اقتصاد الصين

الصين تُلغي اختبار كوفيد للقادمين إليها اعتبارا من السبت المقبل

بكين استأنفت الشهر الماضي إصدار جميع أنواع التأشيرات

بكين – أسوشيتد برس
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لن يحتاج المسافرون إلى الصين بعد الآن لتقديم نتيجة اختبار (بي سي آر) سلبية بداية من السبت المقبل، في خطوة أخرى من جانب الصين لتخفيف قيودها الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحافيين يوم الثلاثاء، إنه بإمكان المسافرين بدلا من ذلك إظهار نتيجة اختبار سلبية، أجري في غضون ثمان وأربعين ساعة قبل الصعود على متن الطائرة.

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فرضت الصين مجموعة ضوابط على مدى السنوات الثلاث الماضية لمحاولة القضاء على الفيروس، من بينها عمليات إغلاق واسعة، واختبارات جماعية منتظمة.

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لكن بعد أن أضرت هذه الإجراءات بالاقتصاد وأثارت احتجاجات، تراجعت الحكومة فجأة عن تدابيرها الصارمة في ديسمبر/ كانون أول الماضي، واتخذت خطوة كبيرة بإسقاط شرط الحجر الصحي أوائل يناير/ كانون ثان.

واستأنفت الحكومة الشهر الماضي إصدار جميع أنواع التأشيرات في إطار مساعيها لإنعاش السياحة، إلا أنها احتفظت بمتطلب إجراء اختبار (بي سي آر) للركاب القادمين من بعض البلدان، وهو مطلب منع الكثير من الزوار من القدوم إليها.

وقالت ماو "من أجل مزيد من تسهيل السفر عبر الحدود، تتخذ الصين خطوات جديدة لتسهيل متطلبات اختبار ما قبل المغادرة، مسترشدة بمبدأ ضمان السفر الآمن والمنظم والحفاظ على الإجراءات استنادا إلى العلم".

وأضافت أن شركات الطيران لن تتحقق بعد الآن من نتائج الاختبارات قبل الإقلاع.

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