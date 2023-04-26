"الدرعية" تعلن عن إنشاء مشروعين فندقيين بالشراكة مع مجموعة أمان

أعلنت شركة الدرعية بالشراكة مع مجموعة أمان، عن إنشاء مشروعين لفندقين في المملكة هما "أمان وادي صفار" و"جانو الدرعية" العلامة التجارية الشقيقة لـأمان "جانو".

ويقع أمان وادي صفار وسط المناظر الصحراوية بالقرب من مدينة الرياض، ويضم 78 غرفة، ومجموعة تصل إلى 34 وحدة سكنية كاملة الخدمات، ومجموعة من المطاعم الراقية.

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كما تم الإعلان عن مشروع جانو الدرعية، وهو إضافة للعلامة التجارية الشقيقة لـأمان "جانو"، ويقع على مقربة من موقع اليونسيكو للتراث العالمي في "حي الطريف التاريخي" وفقا لـ"واس".

ويتألف الفندق من 120 غرفة فندقية، بالإضافة إلى خدمات جانو الصحية، والعديد من تجارب الضيافة الفاخرة، وسيعزز لدى الضيوف ارتباطهم بالدرعية كوجهة سياحية رائدة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فلاد دورونين أن "أمان وادي صفار، وجانو الدرعية سيستندان إلى مجموعة من المشاريع قيد الإعداد لمجموعة أمان من العقارات في المملكة، ما سيعزز الرؤية الاستراتيجية لمنح عملائنا فرصة تجربة اكتشاف مناطق ومواقع واسعة في السعودية، وذلك من خلال رحلات تشمل تجارب المدينة والمناظر الطبيعية الصحراوية، ومواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، إن إطلاق شراكة الدرعية مع مجموعة أمان، لتقديم مشروعين متميزين في وادي صفار والدرعية سيعزز العروض الفاخرة للضيوف، حيث طورت مجموعة أمان هذه المشاريع بما يعكس هوية موقع الدرعية المميز وما يضمه من معالم تحكي 300 عام من تاريخ المملكة العربية السعودية.