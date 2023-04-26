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من مطار هيثرو
مطار هيثرو - أرشيفية
طيران

74 % ارتفاعا في عدد المسافرين عبر مطار "هيثرو" البريطاني بالربع الأول 2023

سجل 16.9 مليون مسافر

دبي - العربية.نت
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قال مطار هيثرو البريطاني إنه سجل 16.9 مليون مسافر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة 74% عن مستوى العام الماضي المتأثر بالوباء.
وقال المطار إنه رغم زيادة عدد المسافرين من خلاله لكنه سجل خسارة معدلة بلغت 139 مليون جنيه إسترليني (173 مليون دولار).
ويعد مطار هيثرو هو أكثر المطارات البريطانية والأوروبية ازدحامًا، وألقى باللوم على تخفيض الرسوم التي حددتها الجهات الرقابية عن الخسارة لأنها منخفضة للغاية وقد أطلقت عملية استئناف للتشكيك في تلك الرسوم وفقا لرويترز.

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