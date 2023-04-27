"إياتا": 55% ارتفاعا بإجمالي حركة الطيران في فبراير 2023

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا "عن استمرار النمو القوي في الطلب على السفر الجوي، بناءً على نتائج حركة الطيران في فبراير 2023، حيث ارتفع إجمالي حركة الطيران في فبراير 2023 بنسبة 55% مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022، لتقترب حركة المسافرين إلى نحو 85% من مستويات فبراير 2019 أي ما قبل الجائحة.

وذكر الاتحاد أن الحركة الدولية للطيران ارتفعت بنحو 90% مع تسجيل جميع الأسواق نموًا قويًا بقيادة شركات النقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وشهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنحو 380% على أساس سنوي في حركة السفر في فبراير من هذا العام مقابل نمو بنحو 75% في الشرق الأوسط و48% في أوروبا.