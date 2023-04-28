اقتصاد تركيا
عائدات السياحة في تركيا تقفز إلى 8.7 مليار دولار بالربع الأول
تجاوزت الإيرادات 46.28 مليار دولار العام الماضي
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن عائدات السياحة ارتفعت 32.3% إلى 8.69 مليار دولار في الربع الأول، لتحافظ على الاتجاه القوي الذي عادت إليه العام الماضي على الرغم من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في فبراير/شباط.
وفي عام 2022، ارتفعت الإيرادات 53.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى قياسيا عند 46.28 مليار دولار مع انحسار جائحة كورونا.
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