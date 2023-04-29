سياحة السعودية
سنغافورة تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول المسبقة
بداية التطبيق مطلع يونيو
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أعلنت هيئة الهجرة والجوازات في جمهورية سنغافورة، عن إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى سنغافورة.
وذكرت السفارة السعودية في سنغافورة في تغريدة لها على تويتر، أن الإعفاء سيكون ساريًا بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2023.
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وفي الشهر الماضي أوضحت السفارة اليابانية في السعودية أنه يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة، اعتبارًا من 27 مارس 2023، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت (تأشيرة دخول واحدة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا).
وأفادت السفارة اليابانية بأنه على المتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق (ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة) واستلام التأشيرة إلكترونيًا "إشعار إصدار التأشيرة" Visa Issuance Notice.
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