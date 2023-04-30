اقتصاد السودان
السودان يمدد إغلاق المجال الجوي بشكل كامل حتى 13 مايو
باستثناء رحلات الإجلاء والمساعدات
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أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان اليوم الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران بشكل كامل حتى 13 مايو 2023.
وقالت سلطة الطيران في بيان نشره الحساب الرسمي لمطار الخرطوم الدولي على "فيسبوك"، إن الإغلاق يستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة "القوات المسلحة السودانية".
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واندلعت المعارك التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج "الدعم السريع" بالقوات المسلحة.
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