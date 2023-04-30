عائدات السياحة في تونس تقفز إلى 389 مليون دولار حتى 20 أبريل

نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بيان للبنك المركزي التونسي قوله يوم السبت، إن عائدات السياحة في البلاد قفزت ‭‭60.3‬‬% لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 أبريل/نيسان 2023.

وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3% إلى 2.339 مليار دينار مقابل 2.093 مليار دينار في 20 أبريل 2022.

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وذكر أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 أبريل/نيسان مقابل قرابة 24.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

جدير بالذكر أن أرقام البنك المركزي التونسي أظهرت أن إيرادات السياحة التونسية قفزت 83% في 2022، وأن تحويلات العاملين بالخارج زادت 12%.

وبلغت التحويلات في 2022 نحو 8.4 مليار دينار (2.70 مليار دولار). وزادت إيرادات السياحة إلى 4.2 مليون دينار (1.35 مليون دولار).