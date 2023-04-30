سياحة
عائدات السياحة في تونس تقفز إلى 389 مليون دولار حتى 20 أبريل
عائدات السياحة في تونس قفزت 60.3% خلال الفترة
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نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بيان للبنك المركزي التونسي قوله يوم السبت، إن عائدات السياحة في البلاد قفزت 60.3% لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 أبريل/نيسان 2023.
وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3% إلى 2.339 مليار دينار مقابل 2.093 مليار دينار في 20 أبريل 2022.
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وذكر أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 أبريل/نيسان مقابل قرابة 24.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
جدير بالذكر أن أرقام البنك المركزي التونسي أظهرت أن إيرادات السياحة التونسية قفزت 83% في 2022، وأن تحويلات العاملين بالخارج زادت 12%.
وبلغت التحويلات في 2022 نحو 8.4 مليار دينار (2.70 مليار دولار). وزادت إيرادات السياحة إلى 4.2 مليون دينار (1.35 مليون دولار).
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