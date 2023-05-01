طرح منافسة لرخصة ناقل جوي وطني بمطار الملك فهد بالدمام

دعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، المستثمرين الراغبين في الحصول على رخصة ناقل جوي وطني اقتصادي لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام للتقدم للمنافسة العامة للحصول على الرخصة من خلال خطاب رسمي.

وقالت الهيئة في منشور، إنها تهدف من فتح المجال لإصدار الترخيص إلى رفع مستوى التنافسية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران بالوصول إلى 330 مليون مسافر، وزيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة دولية بحلول 2030.

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وأضافت أنه سيتم منح المستثمر الفائز بالرخصة، حرية اختيار نقاط المسارات الداخلية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام لمطارات المملكة، بالإضافة إلى تسيير رحلات دولية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وفقا للاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.