3 مدن عربية ضمن أفضل الوجهات السياحية للسعوديين

تصدرت مدن دبي والقاهرة ولندن وأسطنبول والدوحة على الترتيب، أفضل الوجهات الدولية للمسافرين السعوديين، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "المسافر" عن اتجاهات السفر للمسافرين السعوديين الداخليين والخارجيين.

وبحسب التقرير، فإنه بعد استئناف السفر إلى تركيا في صيف عام 2022، عادت الوجهة إلى واحدة من أفضل الخيارات للمسافرين السعوديين.

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من ناحية أخرى، حافظت الدوحة على جاذبيتها للمسافرين السعوديين كوجهة ترفيهية، حتى بعد كأس العالم في الربع الأخير من عام 2022.

وتشمل الوجهات الرائجة بانكوك، روما، وسيول، بالإضافة إلى وجهات آسيوية أخرى تكتسب شعبية أيضًا.

السفر الداخلي

وفقا للتقرير الجديد، فإن الطلب على السفر الداخلي في المملكة لا يزال قويًا للغاية على الرغم من الاستئناف الكامل للسفر الدولي. فقد شكلت الحجوزات المحلية في العام الحالي نسبة 56% من إجمالي الحجوزات مرتفعة من نسبة 47%، المسجلة في نفس الفترة من العام 2019 قبل الجائحة.

وتواصل مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام وأبها السيطرة على الساحة الداخلية للسفر ضمن قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين في جميع الأوقات، في حين تشمل الوجهات الرائجة للرحلات داخل المملكة العلا والطائف ونجران.

فيما يتعلق بقنوات الحجز، تُظهر البيانات أن نسبة 89% من إجمالي الحجوزات تتم عبر القنوات الرقمية مقارنة بنسبة 11% عبر القنوات غير الرقمية، مما يوضح التجربة السلسة للمستخدم التي توفرها منصات الحجز المتعددة القنوات الخاصة بالمسافر، وكذلك الحاجة إلى الاستشارة من خلال واتساب أو مركز الاتصال أو عبر الفروع للحجوزات الأكثر تعقيدًا. ينطبق هذا بشكل خاص على حجوزات السياحة الداخلية، ويتم إجراء ما يقارب من نصف الحجوزات عبر الفروع بنسبة 49%، ما يشير إلى أن المسافرين السعوديين يتطلعون إلى الحصول على خدمات استشارية لسفر الرحلات الترفيهية في المملكة.

يوضح تقرير المسافر أيضًا أن المسافرين السعوديين ينفقون بشكل عام أكثر على رحلات أطول. فقد زاد متوسط طول الرحلة بنسبة 13% إلى 9.1 يومًا، مقارنة بـ 8 أيام في عام 2019، في حين زاد متوسط قيمة الطلب بنسبة 15% منذ فترة ما قبل الجائحة.

في حين أن معظم الرحلات الداخلية كانت رحلات قصيرة لأغراض مثل زيارة العائلة أو الأصدقاء أو لحضور المناسبات الخاصة، وهذا يدل على تغيير وجهة نظر السعوديين إلى بلدهم على أنها وجهة استكشافية وينفقون المزيد في رحلات ترفيهية أطول داخل المملكة.

شهدت الرحلات الداخلية في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا في متوسط طول الرحلة بنسبة 36% إلى رحلات تستغرق 5 أيام في عام 2023 مقارنة بـ 3.7 يوما في عام 2019.

ما يؤدي إلى إنفاق المزيد في الرحلات الداخلية، كما انعكس في ارتفاع متوسط قيمة الطلب المحلي بنسبة 40% في عام 2023 مقارنة بعام 2019. وارتفع متوسط فترة الحجز للسفر الداخلي بنسبة 12% إلى 7.7 يومًا في عام 2023 ، مقارنة بـ 6.9 يومًا في عام 2019، مما يشير إلى أن السعوديين يستغرقون وقتًا أطول في التخطيط لرحلاتهم الداخلية.

بشكل عام، زادت حجوزات الفنادق من فئة الخمس نجوم من 46% من إجمالي حجوزات الفنادق في بداية عام 2019 إلى 52% في عام 2023. تعكس هذه الزيادة في الإنفاق الاتجاه العالمي الحالي إلى تجارب سفر أكثر فخامة وجاذبية منذ انتعاش الطلب على السفر.

علي صعيد السفر الداخلي، يميلون السعوديون إلى إنفاق المزيد على أماكن إقامة فاخرة مع ظهور مجموعة واسعة من الخيارات من الفنادق الفاخرة والمنتجعات السياحية المميزة في المملكة في مواقع مثل العلا.

أيضا يفضلون المسافرون بشكل متزايد شركات طيران منخفضة التكلفة على شركات النقل ذات الخدمة الكاملة عند حجز رحلاتهم الجوية. في عام 2023، حجوزات شركات طيران منخفضة التكلفة مثلت 62% من إجمالي حجوزات الطيران، بارتفاع ملحوظ من 47% في عام 2019، بينما انخفضت حجوزات شركات النقل ذات الخدمة الكاملة من 53% في عام 2019 إلى 38% في عام 2023.

ويعزى هذا التوجه بشكل رئيسي إلى زيادة قدرة استيعاب شركات الطيران المنخفضة التكلفة وتوسعها في المسارات الجوية، مما يجعلها خيارا اقتصاديا للمسافرين الذين يفضلون إنفاق المزيد في وجهتهم.

تشمل الاتجاهات الرائجة الأخرى زيادة في عدد المسافرين المنفردين الذين يمثلون 24% من المسافرين في عام 2023، بارتفاع ملحوظ من 14% في عام 2019.