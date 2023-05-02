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تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات (رويترز)
تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات (رويترز)
طيران الإمارات

رئيس طيران الإمارات: لدينا طلبيات لشراء 165 طائرة

قال إن سلاسل الإمداد ستستجيب للطلب

دبي - رويترز
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قال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال لدى الشركة مشكلات في إعادة تسيير "ما تبقى" من طائرات إيه 380 في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأضاف أن الشركة لديها طلبيات لشراء 165 طائرة وربما تطلب المزيد لاحقا. كما أشار إلى أن الطلب سيظل قويا كما كان.

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وقال إن سلاسل الإمداد ستستجيب للطلب وربما تصل في منتصف العام المقبل تقريبا إلى وضعها الطبيعي نوعا ما.

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