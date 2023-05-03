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سائحون في مدينة البتراء القديمة رويترز سياحة الأردن
سائحون في مدينة البتراء القديمة - رويترز
اقتصاد الأردن

اتفاقية تعاون بين " الأردن" و"أبوظبي" للتسويق السياحي المشترك

50 % من السياح الوافدين إلى الأردن عرب

دبي - العربية.نت
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أكد الدكتور عبدالرازق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية حرص بلاده على أن تكون جزءا أساسيا ومهما في معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2023" من خلال مشاركة جناح الهيئة الذي يضم مكاتب السياحة والسفر ومقدمي الخدمات السياحية في المعرض الذي يعد منصة هامة للترويج للسياحة في الأردن.

وأضاف: "نتطلع إلى السوق الإماراتية كسوق واعدة للأردن الذي يعتبر مقصدا للسياحة العائلية الإماراتية خاصة والخليجية عامة خلال فترة الصيف والإجازات إضافة للسياحة العلاجية وسياحة المغامرات وغيرها، كما أن المنتج السياحي الأردني مكمل للمنتج السياحي الإماراتي".

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وذكر أن الهيئة نفذت حملة تسويقية مكثفة للسياحة في الأردن انطلاقا من إمارة دبي واليوم تعرض خدماتها وتجاربها السياحية الجديدة من خلال هذا المعرض السياحي الهام على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية وجود الهيئة بين الأشقاء الخليجيين والعرب الذي يشكلون 50 % من إجمالي السياح القادمين إلى الأردن - بحسب تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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وذكر أن الهيئة وقعت اتفاقية تعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للتسويق الأردن وأبوظبي كتجارب سياحية مشتركة وتم عقد اجتماعات مع شركات طيران الاتحاد وطيران الإمارات وفلاي دبي لتنفيذ برامج وأنشطة تسويقية مشتركة لجلب السياح من البلدان البعيدة كاليابان وكوريا الجنوبية والصين لقضاء عدة أيام في الإمارات ومن ثم الانتقال إلى الأردن كوجهة سياحية مشتركة وذلك نظرا لامتلاك دولة الإمارات خطوط طيران تصل لهذه الدول، فضلا عن أنه لديها خط مباشر مع الأردن.

أشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة الأردنية وقعت مسبقا اتفاقية مماثلة مع طيران الإمارات وتحرص على تعزيز التعاون مع العربية للطيران التي تمتلك مكاتب في الأردن ولديها 7 رحلات أسبوعية تربط أبوظبي بالعاصمة عمان ويجري العمل على زيادتها لتحقيق التسويق المشترك.

وأوضح عربيات أن مؤشرات السياحة في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت إيجابية للغاية حيث قدرت نسبة النمو 88% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وارتفعت بنسبة 30% مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى أن دخل السياحة في الأردن خلال الربع الأول بلغ 1.7 مليار دولار متوقعا ارتفاع عدد الزوار للأردن خاصة لمنطقة البتراء بمعدل 1.5 مليون زائر مع نهاية العام الجاري.

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