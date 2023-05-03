طيران
"ويز إير أبوظبي" تتوقع تسلم 15 طائرة خلال 12 شهرا
أكد أن الشركة ستضاعف عدد موظفيها إلى 800 خلال 12 شهرا
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صرح العضو المنتدب لشركة "ويز إير أبوظبي" يوهان إيدهاجن لرويترز، اليوم الأربعاء، بأن الشركة تتوقع تسلم 15 طائرة في الأشهر الـ12 المقبلة.
وقال إن الشركة ستضاعف عدد موظفيها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إلى 800 موظف.
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وتمتلك شركة "ويز" المدرجة في بورصة لندن 49% من "ويز إير أبوظبي" في حين يحوز صندوق أبوظبي للثروة السيادية "أيه.دي.كيو" على 51%.
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