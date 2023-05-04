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تأشيرة السياحة السعودية
تأشيرة السياحة السعودية
اقتصاد

بينها مصر والأردن.. السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية بـ7 دول

في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية

دبي - العربية.نت
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أطلقت وزارة الخارجية السعودية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة.

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وذكرت "الخارجية" السعودية أنه تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة.

وشمل تفعيل هذا الإجراء في 7 دول شملت الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين.

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