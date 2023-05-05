نمو 33% بأعداد السائحين الوافدين إلى مصر منذ مطلع 2023

قالت نائب وزير السياحة والآثار المصري، الدكتورة غادة شلبي، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل نموا بنسبة 33% على أساس سنوي في أول 4 أشهر من عام 2023.

أضافت أن مصر قدمت حوافز وتسهيلات خاصة في مسألة التأشيرات المقدمة لعدد من الأسواق مثل السوق الهندي والتركي والباكستاني وغيرها.

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وأشارت إلى مشاركة 54 جهة عارضة من وكالات السياحة والفنادق وخطوط الطيران في الجناح المصري في سوق السفر العربي 2023 بهدف تعريف الجمهور الزائر على الحضارة المصرية وفقا لتصريحاتها لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية الطموحة لوزارة السياحة تستهدف 25% نمواً سنوياً، لا سيما مع عملية التعافي العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، وأيضاً 33% نمواً في أعداد السياح خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي.

أضافت أن الجناح المصري في سوق السفر العربي 2023 الذي عقد في دبي، شهد إقبالاً كبيراً من قبل العارضين من دول العالم لا سيما منطقة الخليج العربي، بهدف التعرف على الفرص الواعدة ومناطق الجذب السياحية المصرية.

وأكدت نائب الوزير المصري، الأهمية التي توليها مصر بسوق السفر العربي والذي يعرض بشكل دوري في دبي وينافس المعارض الدولية.

وقالت، إن الشركات المصرية المشاركة في سوق السفر العربي تقدم العديد من المنتجات السياحية التي تتميز بها بلادها مثل: الشواطئ على طول المدن السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة بالجبال فضلاً عن المدن التاريخية والمتحف الكبير والآثار القديمة التي تبرز المكانة المصرية المتفردة.

ذكرت أن الوزارة بدأت في تطوير البنية التحتية لعدد من الفنادق والمنتجعات من أجل زيادة عدد الغرف لتلبية جميع الطلبات المتزايدة لزيارة مصر، ومعظمها يراعي أفضل الأنظمة البيئية والمعايير الدولية.

واختتمت أمس فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي استمر من 1 حتى 4 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، وجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف فرص القطاع.