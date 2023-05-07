أول شركة طيران خليجية تطلق رحلات مباشرة إلى مطار سفنكس في مصر

تستعد شركة "طيران الجزيرة" الكويتية، لإطلاق خط رحلات مباشر إلى مطار سفنكس الدولي في مصر وذلك اعتباراً من يوم 16 مايو الجاري.

وقالت "طيران الجزيرة" في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الرحلات الجديدة ستخدم المسافرين المتوجهين إلى كل من القاهرة الكبرى ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك محافظتي الفيوم وبني سويف، نظراً لموقع هذا المطار الجديد الذي يبعد ساعة واحدة عن وسط القاهرة وساعتين عن مطار القاهرة الدولي.

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ويخدم هذا المطار الجديد السياح الذين أصبح بإمكانهم التوجه مباشرة إلى مناطق أخرى في مصر، بما في ذلك المعالم التاريخية كالأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه في الجيزة، بالإضافة إلى منتجعات البحر الأحمر الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران، إن الشركة ستبدأ بتسيير هذا الخط الجديد إلى سابع مطار في مصر، مضيفا: "ستكون طيران الجزيرة أول شركة طيران خليجية تخدم مطار سفنكس الدولي بأربع رحلات أسبوعية".

ويستوعب مطار سفنكس الدولي المكوّن من مبنيين 900 مسافر في الساعة، في حين تصل سعته السنوية إلى 1.2 مليون مسافر، الأمر الذي يسهّل رحلة الركاب القادمين والمغادرين عبر المطار.

كما يهدف هذا المطار إلى تخفيف ازدحام حركة الركاب في مطار القاهرة، وكذلك تخفيف حركة المرور في العاصمة المصرية، حيث يمكن للمسافرين تجنب ما يقارب الساعتين من ازدحام الطرق خلال فترات الذروة عند اختيارهم السفر عبر مطار سفنكس الدولي.