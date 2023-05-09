حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي ترتفع 55.8% في الربع الأول

قالت شركة مطارات دبي اليوم الثلاثاء إن حركة المسافرين عبر مطار دبي الرئيسي ارتفعت 55.8% في الربع الأول من العام مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 95.6% من مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.

وأضافت الشركة أن مطار دبي الدولي، وهو أكثر المراكز الدولية ازدحاما في العالم، استقبل حوالي 21.3 مليون مسافر في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

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وسجل مطار دبي الدولي 66 مليون مسافر في عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث، إن الشركة عدلت توقعاتها لعام 2023 صعودا إلى 83.6 مليون مسافر مما يجعلها على "مسافة قريبة" من حركة المرور السنوية لعام 2019.

وأضاف "في ظل التطورات المهمة في قطاع السفر الدولي مثل المزيد من تيسير بروتوكولات السفر في الصين والذرى الموسمية السنوية المحلية القادمة والعطلات الاحتفالية فإن توقعاتنا للربع الثاني وبقية العام تبقى متفائلة".

وتعد إمارة دبي مركز السياحة والتجارة في الإمارات وستستضيف في أواخر هذا العام مؤتمر "المناخ كوب 28".

وقالت مطارات دبي إن مطار دبي الدولي على اتصال مع 234 وجهة حيث احتلت الهند والسعودية وبريطانيا المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد الركاب خلال هذا الربع.

وكانت كمية البضائع المتداولة أقل بنسبة 23% مما كانت عليه في الربع الأول من عام 2022.