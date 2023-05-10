"رؤى المدينة القابضة" توقع اتفاقية مع "أكور العالمية" لتشغيل 3 فنادق

وقعت شركة "رؤى المدينة القابضة" اتفاقية مع مجموعة "أكور"، مجموعة الضيافة المتخصصة عالمياً، لتشغيل العديد من الفنادق الراقية التي سيتم تطويرها في مشروع رؤى المدينة الذي يتم تطويره بالمنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي.

وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة "رؤى المدينة القابضة" المهندس أحمد بن وصل الجهني، و الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادي للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في "أكور" ودنكان أورورك خلال فعاليات (قمة مستقبل الضيافة) في الفترة 7 إلى 9 مايو بالعاصمة الرياض.

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وبمقتضى الاتفاقية، ستعمل "أكور" على تشغيل ثلاثة فنادق راقية تحمل علاماتها التجارية العالمية؛ "فيرمونت"، و"سويس أوتيل"، و"نوفوتيل"، لإضافة أكثر من 1000 وحدة إلى قطاع الضيافة بالمدينة المنورة؛ بواقع 142 وحدة تحت العلامة "فيرمونت"، و120 وحدة تحت العلامة "فيرمونت ريزدنسز"، و466 وحدة تحت العلامة "سويس أوتيل"، 328 تحت العلامة "نوفوتيل" وفقا لـ"واس".