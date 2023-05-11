فنادق أبوظبي تستقبل 1.5 مليون نزيل خلال 4 أشهر

استقبلت فنادق أبوظبي 1.56 مليون نزيل فندقي خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 بنمو بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وأظهرت بيانات الدائرة، أن الإيرادات الفندقية زادت إلى 2.2 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وأوضحت الإحصائيات أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 72% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 2.8 ليلة للنزيل الواحد، وبلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 330 درهماً بزيادة بنسبة 28%، وفق ما أوردته "وام" واطلعت عليه "العربية.نت".

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بحصة تبلغ 20% أو ما يعادل 305 آلاف نزيل.

وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 11% أو ما يوازي 168 ألف نزيل بزيادة بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ثم بريطانيا بحصة 5% أو ما يعادل 71 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 44%، يليها روسيا بحصة 4% أو 66 ألف نزيل بارتفاع 225%، ومصر والفلبين والسعودية وأميركا بحصة 3% لكل سوق منهما بواقع 54 ألف نزيل مصري بنمو 35%، و51 ألف نزيل فلبيني بنمو 9%، و44 ألف نزيل أميركي بزيادة 39%.

ووصل عدد النزلاء من المملكة العربية السعودية لنحو 37 ألف نزيل بزيادة 29%، والصين 35 ألف نزيل بارتفاع 323%، وإسرائيل 33 ألف نزيل بنمو 81%، وباكستان 32 ألف نزيل بنسبة صعود بلغت 18%.

وبحسب بيانات الدائرة، حققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 45% إلى 715 ألف نزيل خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي، وبلغ متوسط الإشغال 68%، ووصل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 2.9 ليلة للنزيل الواحد، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 40% إلى 469 ألف نزيل وبلغ متوسط الأشغال 75%، وبلغ متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 2.2 ليلة.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 40% إلى 237 ألف نزيل خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، ووصل متوسط الأشغال إلى 66%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 21% بعدد النزلاء إلى 140 ألف نزيل، ووصل متوسط الأشغال إلى 80%.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 1.411 مليون نزيل خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنمو بنسبة 44%، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 107 آلاف نزيل بزيادة 17%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 43 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 17%.