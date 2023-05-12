مصر تستهدف جذب 15 مليون سائح هذا العام

كشف وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى طه، عن نمو الحركة السياحية الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 43%، مقارنة بذات الفترة في عام 2022.

وأضاف وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا في صناعة السياحة المصرية.

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وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات المضافة التي تم البدء في تنفيذها لضمان تحقيق المستهدف 15 مليون سائح في 2023، ومنها تسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تغيير استراتيجية التعامل مع الأسواق السياحية، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وغيرها من الإجراءات الأخرى الجاري تنفيذها.

وتنفذ الوزارة الحملة الدولية الجديدة التي تم إطلاقها بهدف دعم شركاء المهنة من منظمي الرحلات ووكلاء السفر العالميين.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة الوصول إلى 30 مليون سائح في 2028.

وتعمل مصر على تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال في الفنادق والأنشطة الترفيهية.