"السياحة" السعودية ترصد 600 مليون ريال للترويج لموسم الصيف

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن الوزارة تكثف جهودها واستعدادها لإطلاق حملة موسم الصيف لهذا العام، حيث أكملت جميع القطاعات جاهزيتها لموسم سياحي قوي وجاذب، رُصد له أكثر من 600 مليون ريال للتعريف بالوجهات السياحية في المملكة.

وأضاف الوزير، خلال اللقاء الشهري لوزير السياحة مع المستثمرين في قطاع السياحة بالسعودية، أن نسبة نمو الإنفاق السياحي الداخلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي بلغت 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

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و"جاء ذلك مدعوماً بالبداية القوية للسياحة الوافدة هذا العام، وتحقيق أعلى معدل عدد ربعي للسياح من خارج السعودية لجميع الأغراض، إذْ يقدر بـ(7.8 مليون) بنسبة نمو 64% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وقد أسهم تطوير التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود الترويج والتوزيع في الدول المستهدفة، فضلاً عن زيادة الإقبال على العمرة، في تحقيق هذه النتائج"، وفقاً للوزير.

وعلى صعيد السيّاح الوافدين، ارتفعت نسبتهم في الربع الأول من هذا العام لغرض الترفيه والعطلات بنسبة 581% مقارنة بالربع الأول من 2019م؛ وذلك نتيجة تسهيلات التأشيرة الإلكترونية وزيادة المعروض السياحي في وجهات المملكة، نقلاً عن صحيفة "عكاظ".

كما حققت نسبة الزوار السياح من دول الخليج والشرق الأوسط نمواً بلغ 107% مقارنة بعام 2019، فيما بلغت نسبة نمو عدد السياح من شرق آسيا ما بنسبته 49% (خصوصاً إندونيسيا وماليزيا)، فيما بلغت النسبة 50% للقادمين من دول أوروبا، خصوصا تركيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وألمانيا.

وعلى صعيد إقبال الزوار السيَّاح من خارج المملكة، فقد تصدرت مكة المكرمة الوجهات بـ4.4 مليون سائح، وجاءت الرياض في المركز الثاني من حيث عدد السياح بسبب زيادة القادمين بالتأشيرة السياحية والقادمين لزيارة الأهل والأصدقاء، فيما حققت الدمام والخبر زيادة في إجمالي عدد السياح بنسبة 96% على الربع الأول من عام 2019؛ بسبب زيادة أعداد الزوّار السيَّاح الوافدين من البحرين وقطر لغرضي الترفيه وزيارة الأهل والأصدقاء.

وتم رصد نمو كبير في جدة بنسبة 247% بسبب زيادة الزوّار السيَّاح لغرض الترفيه وزيارة الأهل الأصدقاء، فيما تصدرت الأحساء نسبة النمو مقارنة بالربع الأول من عام 2019 بنسبة نمو 419% مع عودة الحركة السياحية مع قطر، وبسبب زيادة أعداد الزوار السيَّاح من دول الخليج الأخرى.