ارتفاع إنفاق مواطني هذه الدولة العربية على السفر بنسبة 70% العام الماضي

ارتفع إنفاق الكويتيين على السفر بنحو 70% العام الماضي، ليبلغ 4.025 مليار دينار (تعادل 13.13 مليار دولار) مقارنة بـ2.369 مليار دينار أُنفقت في 2021، وفقاً للبيانات الأولية لميزان المدفوعات في الكويت لعام 2022 وكذلك البيانات المعدلة لـ2021، التي أصدرها بنك الكويت المركزي مؤخرا.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات السابقة، فإن إجمالي الإنفاق على السفر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بلغ 3.1499 مليار دينار، ما يعني أن الكويتيين صرفوا نحو 875.1 مليون دينار على السفر خلال الربع الأخير من 2022 بانخفاض 25.69% عما أنفقوه في الربع الثالث من العام الماضي، والبالغ 1.177 مليار دينار، وبارتفاع 15.77% بالمقارنة بالإنفاق على السفر في الربع الرابع من 2021، والبالغ 755.9 مليون دينار كويتي.

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وبلغ إنفاق الكويتيين على السفر في النصف الأول من العام الماضي نحو 1.972 مليار دينار بزيادة بلغت 79.3% مقارنة بمستوى إنفاقهم في الفترة ذاتها من 2021، والبالغ 1.1 مليار دينار، أما في النصف الثاني من 2022 فبلغ الإنفاق على السفر نحو 2.052 مليار دينار، مرتفعاً بنحو 4.1% مقارنة بمستواه في النصف الأول من العام نفسه، وبـ61.7% مقارنة بمستواه في النصف الثاني من 2021، والبالغ 1.269 مليار دينار، وفقا لجريدة " الرأي الكويتية".