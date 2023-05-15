تدفقات السياحة إلى دبي من 11 دولة تتجاوز مستويات 2019

أظهر تقرير صادر اليوم الاثنين، في الإمارات، أن أعداد السياح القادمين إلى دبي من 11 سوقاً عالمياً، خلال الربع الأول من 2023 تجاوز مستويات النمو المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2019، أي ما قبل جائحة كورونا.

وبلغ عدد السياح من هذه الأسواق التي تندرج ضمن قائمة أهم 20 سوقاً من حيث التدفقات السياحية إلى دبي نحو 2.11 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري تشكل 45.3% من إجمالي عدد زوار الإمارة، فيما تسارعت مسيرة التعافي في الأسواق الدولية الأخرى.

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واستحوذت السوق الهندية على الحصة الكبرى من زوار دبي، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفع عدد الزوار من السوق الهندية بنسبة 8% ليصل إلى 612 ألف زائر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 565 ألف زائر في الفترة نفسها من 2019. وذلك وفق تقرير لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، اطلعت عليه "العربية.نت".

وكشفت البيانات أن كازاخستان حلت في المركز الأول من حيث نسبة نمو أعداد السياح إلى دبي مقارنة بما قبل الجائحة، حيث استقطبت الإمارة في الربع الأول 2023 نحو 81 ألف زائر من كازاخستان مقارنة بـ39 ألف زائر في الفترة نفسها من 2019 بنمو 107%.

ورغم الظروف الخاصة بروسيا، فقد جاءت ثانياً بنمو 53%، ليرتفع عدد الزوار الروس إلى 356 ألف زائر في الربع الأول 2023 مقارنة بـ234 ألفاً في الربع الأول 2019، وحلت كندا في المركز الثالث مسجلة 28% نمواً بأعداد السياح، حيث استقبلت دبي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري 66 ألف سائح كندي مقارنة بـ52 ألف سائح في الفترة المقابلة من 2019، الأمر الذي جاء بدعم من توسع "طيران الإمارات" في السوق الكندية وزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية الكندية إلى دبي.

وسجل عدد الزوار العراقيين في دبي مستويات نمو كبيرة بلغت 25% مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، ليرتفع العدد من 44 ألف زائر خلال الربع الأول 2019 إلى 55 ألف زائر عراقي في الربع الأول من العام الجاري، في حين ارتفع عدد الزوار الإيرانيين من 94 ألف زائر إلى 111 ألف زائر بنسبة نمو 18% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

ونمت أعداد السياح من الولايات المتحدة إلى أكثر من 186 ألف سائح في الربع الأول 2019 إلى 198 ألف سائح خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بنمو 7%.