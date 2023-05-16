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الطيران العماني- وكالة الأنباء العمانية
الطيران العماني - (وكالة الأنباء العمانية)
طيران

طيران عُمان: "تضرر إحدى طائراتنا من أجسام غريبة بمطار في إيران"

الشركة تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الطائرة بأمان إلى مسقط

دبي - العربية.نت
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قالت شركة الطيران العماني اليوم الثلاثاء، إن رحلة عائدة من شيراز بإيران إلى مسقط تأجلت بعد تعرض الطائرة لأضرار بسبب "أجسام غريبة" في أثناء الهبوط على مدرج مطار شيراز الدولي.

وأوضحت في بيان أنه "نتيجة للأضرار التي لحقت بالطائرة المتجهة من مسقط إلى شيراز بسبب الأجسام الغريبة عند الهبوط" فقد تم إيقاف رحلة الطيران العماني أمس حيث "يقوم فريق الهندسة في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الطائرة بأمان إلى مسقط".

وأضافت "إلا أنه ونظرا لاعتبارات السلامة القصوى، تقرر إبقاؤها على الأرض حاليا وهو ما ترتب عليه تأخير إقلاع رحلة الطيران العماني" العائدة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وتابعت الشركة أن رحلتي الذهاب والعودة "تسيران بطائرة عارضة مستأجرة لصالح جهة أخرى"، وأنه تم اليوم إرسال طائرة بديلة إلى شيراز لنقل المسافرين إلى وجهتهم مسقط.

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