الأردن: 73.5% نسبة نمو الدخل السياحي في الثلث الأول من 2023

كشفت بيانات صادرة عن "البنك المركزي الأردني" أن الدخل السياحي في الأردن حقق خلال شهر أبريل/نيسان 2023 نمواً بنسبة 73.5% مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 385.1 مليون دينار (543.2 مليون دولار).

أما خلال الثلث الأول من عام 2023 فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 84.5% بتسجيله لما قيمته 1.569.9 مليون دينار (2.214.3 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 1.957.8 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 87.2%.

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وأوضحت البيانات أن النمو جاء نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 1.597.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 78.7%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 360.3 ألف سائح وبنسبة نمو وصلت إلى 137.1%، وفق ما نشرته "الغد" الأردنية واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي ذات الوقت، تشیر البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أبريل/نيسان من عام 2023 بما نسبته 49.6%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 100.7 مليون دينار (142.0 مليون دولار).

أما خلال الثلث الأول من عام 2023 فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعا بنسبة 63.2% بتسجيله لما قيمته 400.1 مليون دينار (564.3 مليون دولار). هذا وقد شكل إنفاق الأردنيين المقيمين ما نسبته 83.2% من إجمالي الإنفاق السياحي في الخارج.