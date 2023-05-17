مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات "طيران الجزيرة" القادمة من الكويت لمصر

استقبل مطار سفنكس الدولي، يوم الثلاثاء، أول رحلة طيران تابعة لشركة "طيران الجزيرة" من طراز Airbus320 قادمة من الكويت وعلى متنها 167 راكباً، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني المصرية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه من المقرر أن تنظم الشركة 4 رحلات أسبوعية ما بين مطاري سفنكس والكويت.

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وقامت سلطات المطار باستقبال الطائرة برش المياه وهو الإجراء الدولي المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو وصول أول رحلة إلى المطار، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب ترحيباً بوصولهم إلى مصر.

جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عدد من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً في الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية لجمهورية مصر العربية.