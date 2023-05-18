اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

السعودية تحتل المركز الثاني عالميا في نسبة نمو السياح الدوليين

تقدمت المملكة 12 مركزاً خلال 4 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نما عدد الزوار القادمين إلى السعودية بنسبة 64% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، لتحقق المملكة المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، بحسب تقرير منظمة السياحة العالمية.

يأتي ذلك على خلفية التسهيلات التي قدمتها المملكة لدخول السياح إلى البلاد، بما في ذلك التأشيرات الإلكترونية.

مادة اعلانية

واستقبلت المملكة نحو 7.8 مليون سائح خلال الربع الماضي، وهو ما يمثل أفضل أداء ربعي تاريخياً، لتتقدم 12 مركزاً في 4 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط