السعودية تحتل المركز الثاني عالميا في نسبة نمو السياح الدوليين

نما عدد الزوار القادمين إلى السعودية بنسبة 64% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، لتحقق المملكة المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، بحسب تقرير منظمة السياحة العالمية.

يأتي ذلك على خلفية التسهيلات التي قدمتها المملكة لدخول السياح إلى البلاد، بما في ذلك التأشيرات الإلكترونية.

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واستقبلت المملكة نحو 7.8 مليون سائح خلال الربع الماضي، وهو ما يمثل أفضل أداء ربعي تاريخياً، لتتقدم 12 مركزاً في 4 سنوات.