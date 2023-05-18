شراكة جديدة بين صندوق التنمية السياحي وفنادق "راديسون" في السعودية

أعلن صندوق التنمية السياحي اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق "راديسون" لتطوير عدد من مشاريع الضيافة والسياحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتم إعلان أول المشاريع بالنصف الثاني من عام 2023.

وستشهد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين تطوير عدة عقارات تتضمن فنادق ومنتجعات وشققًا فندقية، وغيرها من منشآت الضيافة؛ بهدف تعزيز العروض السياحية في المملكة.

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وسيتم تطوير هذه المشاريع على مدى السنوات القادمة في الوجهات المستهدفة بحسب الاستراتيجية الوطنية السعودية للسياحة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وسيجري التنفيذ تحت علامات التابعة لمجموعة "راديسون"، وذلك بالاتفاق بين الأطراف المعنية، ويذكر أنه تم بالفعل البدء بالعمل على الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار مهمة صندوق التنمية السياحي لتمكين الشركات عالمية المستوى للاستثمار وتطوير وتشغيل مشاريع في قطاع الضيافة ونمط الحياة والترفيه، وغيرها من المشاريع الشهيرة داخل المملكة، وتوفر هذه الاستثمارات للمواطنين والمقيمين والزوار المزيد من خيارات السياحة والترفيه، بما يعزز جودة الحياة في جميع أنحاء المملكة.

وتمتلك مجموعة فنادق "راديسون" العالمية 26 فندقًا ومنتجعًا وأكثر من 20 مشروعًا قيد التطوير في المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية مع الصندوق، تعتزم "راديسون" توسيع نشاطها وبناء عدة فنادق إضافية لتصل إلى أكثر من 50 فندقًا في المملكة.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية تزامنًا مع انعقاد منتدى الاستثمار الفندقي الدولي في برلين، خلال المدة من 15 مايو/أيار إلى 17 مايو/أيار 2023.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نموًّا غير مسبوق في شتًّى القطاعات، وخاصة في قطاع السياحة والضيافة".