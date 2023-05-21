سياحة
الصين تحفز السياحة بسياسات "تفضيلية"
بمناسبة "اليوم الوطني للسياحة"
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أعلن "قطاع السياحة" في الصين طرح مجموعة من السياسات التفضيلية لدفع نمو السياحة في أنحاء البلاد.
وجاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال احتفال الصين بـ"اليوم الوطني للسياحة" أول من أمس، بإقامة سلسلة من الاحتفالات في أنحاء البلاد.
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ومن بين هذه السياسات، إصدار قسائم للأنشطة الثقافية والسياحية، وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الإعاقة خلال رحلاتهم، وتقديم عروض مجانية. وستستمر الأنشطة التفضيلية طوال شهر مايو الجاري، وفق ما نشرته "شينخوا".
ودعا نائب وزير الثقافة والسياحة راو تشيوان، إلى بذل الجهود لاغتنام اليوم الوطني للسياحة كفرصة لتعزيز السياحة لجميع المواطنين.
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