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اقتصاد الكويت

الكويت تصدر تعميمًا هاما لهؤلاء المسافرين

تفعيل العمل بالبصمة البيومترية في المنافذ الحدودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عن قيام أمن المنافذ والحدود بتفعيل العمل بالبصمة البيومترية، والتي تتضمن أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع للقادمين عبر المنافذ الكويتية.

وأشارت الإدارة إلى أن البصمة البيومترية يتم العمل بها للفئات العمرية من 18 سنة فأكثر (وفق إجراءات إصدار الجنسية بالقانون الكويتي) وسيخضع لها جميع القادمين عبر مختلف المنافذ سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين.

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وتابعت الإدارة: "تم تخصيص (4) مراكز تابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات في (الجهراء - علي صباح السالم - منطقة غرب مشرف) يومياً على مدار (24) ساعة".

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كما شملت الإجراءات مركز إدارة تحقيق الشخصية التابع للأدلة الجنائية في محافظة الفروانية والذي يعمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً لإنهاء إجراءات البصمة البيومترية، بالإضافة إلى الأجهزة التي توفرها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.

وأفادت الإدارة أنه يتوجب على المواطنين والمقيمين أخذ موعد عن طريق منصة "متى" والزائرين عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني لمراجعة المراكز المخصصة لإنهاء إجراءات البصمة (لمن يرغب بعمل بصمة قبل السفر).

وأكدت الإدارة أنه يسمح للمسافرين عبر المنافذ بأنواعها من المغادرة دون إنهاء إجراءات البصمة ويقتصر عملها عند القدوم (العودة من السفر).

في سياق آخر، كشفت جمارك مطار الكويت الدولي، أنه يتعين على كل شخص يدخل البلاد أو يغادرها عبر منافذ الكويت المختلفة أن يفصح للسلطات الجمركية عمّا بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول تفوق قيمتها 3 آلاف دينار (9.9 آلاف دولار) أو ما يعادلها بأي من العملات الأجنبية، وفق ما نقلته صحيفة "السياسة" الكويتية.

وأكد مصدر أمني في الجمارك أن السبائك الذهبية لا تخرج عبر المنافذ بدون إفصاح جمركي، فلا مانع من خروجها طالما يحمل المسافر إفصاحاً جمركياً بشأنها.

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