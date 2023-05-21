"مصر للطيران": تعديل هام على رحلات المصريين لجدة والمدينة بدءا من هذا التاريخ

أصدرت شركة مصر للطيران، منشورًا جديدًا بإلغاء العمل بقبول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها على المسافرين إلى السعودية على الرحلات الجوية المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة ابتداء من 30 مايو وحتى 28 يونيو المقبل.

وذكرت الشركة في منشور لها أرسلته إلى شركات السياحة، أنه تم إلغاء المنشور الذي عممته في وقت سابق والخاص بقبول الحجز لأي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة خلال فترة الحج.

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وقالت الشركة إن السلطات السعودية حددت مواعيدها بدء استقبال رحلات الحج اعتبارا من 21 مايو وحتى 23 من يونيو المقبل، وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من أول يوليو وحتى الثاني من أغسطس القادمين.