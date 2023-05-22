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رسم تخيلي لثوران بركاني
رسم تخيلي لثوران بركاني
طيران

تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بصقلية بعد ثوران بركاني

سلطات مطار كاتانيا: تساقط رماد بركاني على مدارج المطار

روما - رويترز
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قالت سلطات مطار كاتانيا إن الرحلات الجوية في المدينة الواقعة شرقي صقلية توقفت يوم الأحد بعد ثوران بركاني في جبل إتنا القريب، مما أدى إلى تساقط الرماد البركاني على مدارج المطار.

ويمكن أن ينفجر الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 3330 مترا بصورة مفاجئة عدة مرات في العام ويطلق حمما ورمادا فوق الجزيرة المطلة على البحر المتوسط. وكان آخر ثوران كبير له في 1992.

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وأصدر المطار بيانا على تويتر أشار فيه إلى تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى مدينة كاتانيا والمغادرة منها لحين ضمان أن تكون الأوضاع آمنة.

وأظهرت صور متداولة في وسائل إعلام إيطالية سيارات مغطاة بطبقة من الغبار الداكن في المدينة.

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