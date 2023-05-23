الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية يشكك في تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية

أبدى الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، تشككه اليوم الثلاثاء في أن تحقق صناعة الطيران هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050 وعزا ذلك لعدم كفاية المتاح من وقود الطيران المستدام وعدم نضج تكنولوجيا الهيدروجين البديلة.

وقال الباكر في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه "بلومبرج "لا أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050، الكل يتحدث عن ذلك لكن فلنكن واقعيين"وفقا لـ"رويترز".

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