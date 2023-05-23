"طيران أديل" الذراع الاقتصادية لمجموعة الخطوط السعودية تستهدف نقل 35 ألف حاج

أعلنت شركة "طيران أديل" الذراع الاقتصادية لمجموعة الخطوط السعودية عن وصول أولى رحلاتها الخاصة بنقل الحجاج لهذا العام 1444هـ، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعلى متنها (328) حاجًّا وحاجة، قادمين من مطار كالكتا في الهند.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "طيران أديل"، كون كورفياتيس، عن سعادته بوصول أولى طلائع رحلات الحجاج، مشيراً إلى أن خطة الشركة لحج هذا العام تتضمن نقل ما يزيد عن 35 ألف حاج على متن أكثر من 182 رحلة دولية.

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وأكد كورفياتيس، أنه تم تخصيص فريق عمل ومتابعة مؤهل يضم ممثلين من جميع القطاعات التشغيلية داخل الشركة يعملون على مدار الساعة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات بهدف جعل رحلات الحجاج سهلة وميسرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".